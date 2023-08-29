مولودية الجزائر تواصل صفقاتها المدوية

كشفت عدة مصادر، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم زكريا نعيجي يقترب من الانضمام إلى مولودية الجزائر قادما من نادي "لافال" الفرنسي.

ونقلت حسابات مقربة من إدارة النادي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية على موقع "إكس" أن خريج أكاديمية بارادو سيعود إلى البطولة الجزائرية بعد موسم واحد قضاه مع "لافال".

وسيكون نعيجي تدعيم نوعي لأبناء باب الوادي في الهجوم حيث سيدخل العاصميون الموسم المقبل بطموحات كبيرة تحت قيادة المدرب باتريس بوميل.

وسيطر أصحاب اللونين الأخضر والأحمر على سوق الانتقالات الصيفية بعدما حسموا أكبر الصفقات بداية ببلعمري ووصولا إلى بلايلي دون نسيان بايزيد، زرقان وأناتوف.