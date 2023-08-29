انتشال غريقين بمرسى بن مهيدي

تم انتشال غريقين جديدين بشاطئ مرسى بن مهيدي في تلمسان، حيث غرق الأول حسب بيان الحماية المدنية بعد تدخل عناصرها بمركز حراسة الشواطئ مرسى بن مهيدي من أجل انتشال جثة غريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 24سنة بميناء مرسى بن مهيدي.

وينحدر الغريق من مدينة سبدو، وتم تسخير زورق الحماية المدنية لإخراجه من عرض البحر ومن ثم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

وفي حدود الساعة التاسعة و50دق صباحا من اليوم الثلاثاء تدخلت عناصر الحماية المدنية ممثلة في 14غطاسا وأربعة أعوان وعتاد متمثل في زورقين وسيارة إسعاف من أجل انتشال جثة الغريق المفقود في شاطئ مرسى بن مهيدي منذ ليلة الخميس الفارط والذي كان البحث جاري عنه من طرف نجدة الحماية المدنية منذ تلك الليلة.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 23سنة، تم إخراجه من المنطقة الغير محروسة المرسى البيضاء التابعة إقليميا لدائرة مرسى بن مهيدي. حيث تم نقله من طرف ذات المصالح إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الغزوات