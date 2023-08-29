شبيبة الساورة: التربص يجري في ظروف جيدة

يواصل عناصر شبيبة الساورة تحضيراتهم في التربص الذي يجريه الفريق بالجزائر العاصمة والذي يشرف على نهايته بعد الأسبوع الأول من الشهر القادم إثر تمديده أيام قلائل قبل الجولة الأولى من البطولة الوطنية، حيث واجه الفريق أمس نصر حسين داي تتبعها مباراة أخرى أمام الاتحاد السوفي، الصاعد الجديد إلى حظيرة الكبار، غدا الخميس، ليختتم أبناء بشار تربصهم بلقاء ودي أخير أمام اتحاد العاصمة يوم الأربعاء المقبل.

وقال المدير العام للفريق مراد بلخضر أن "التربص يجري في ظروف مثالية كما كنا نتمنى، حيث مكننا تواجدنا بالعاصمة من إجراء العديد من المباريات الودية سمحت للطاقم الفني بقيادة الشريف حجار بالوقوف على إمكانيات اللاعبين ومدى تجاوبهم مع العمل المسطر ولتكون لديه فكرة عن التشكيلة الأساسية التي يدخل بها غمار البطولة".

واسترسل يقول "لقد مددنا مدة التربص بالعاصمة بالاتفاق مع المدرب من أجل عب أكبر عدد من المباريات الودية، لا سيما وأن تواجد عدة أندية تحضر هنا بالعاصمة سهل علينا مهمة برمجة المزيد من المواجهات. وهي فرصة تجعلنا نربح المزيد من الوقت ويتمكن اللاعبون من خوض لقاءات أخرى تزيد من التنسيق بينهم في ظل تغير التشكيلة بنسبة كبيرة، وعكس ما يقال فإن فريقي لم يجد أية صعوبات خلال هذا التربص أو قبله، الأمور تجري وفق ما سطر لها من طرف الإدارة والطاقم الفني، والأحسن في هذا التربص المغلق أننا لم نسجل من حسن حظنا أية إصابات في صفوف اللاعبين".