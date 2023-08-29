وفاق سور الغزلان في طريق مجهول

حددت إدارة وفاق سور الغزلان المنتمي للقسم الوطني الثاني وسط شرق غدا الأربعاء موعدا لعقد جمعية عامة استثنائية ثانية وذلك لتأكيد الاستقالة واستقبال ملفات الباحثين عن رئاسة النادي أو تعيين إدارة جماعية لتسيير الوفاق، مثلما أشير إليه على صفحة "الفايسبوك" الرسمية لهذا النادي.

وستكون الجمعية العامة الاستثنائية تحت إشراف المديرية المحلية لقطاع الشباب والرياضة والسلطات المحلية وذلك قصد استلام طلب الانسحاب واستقبال الملفات الجديدة لانتخاب رئيس جديد للنادي أو مدير للتكفل بتسيير فريق وفاق سور الغزلان"، مثلما أوضح مسيرو هذه الصفحة.

ويأتي الإعلان عن عقد هذه الجمعية العامة الاستثنائية الثانية غير العادية في أعقاب الاستقالة المعلنة من طرف رئيس الفريق حميدي بلقاسم، وعلى إثر غياب المساعدات الكفيلة بتشكيل فريق تنافسي خاصة في ظل مغادرة أغلب اللاعبين نحو فرق أخرى على غرار الهداف حامق الذي التحق بأحد الفرق الناشطة في الدرجة الثانية بالسعودية.

ومن جهة أخرى، سارعت السلطات الولائية إلى ضخ مبلغ 500 مليون سنتيم للفريق، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع أصحاب المؤسسات الكبرى لجمع مبالغ أخرى ومساعدة الفريق.

وللإشارة، تبقى 24 يوما لانطلاق بطولة للقسم الوطني الثاني، فيما يبقى فريق وفاق سور الغزلان دون رئيس ودون مدرب ودون لاعبين إلى غاية كتابة هذه الأسطر.