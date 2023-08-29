تطبيع: تونس تطمئن الجزائر

كشف وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، الذي حمل رسالة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية في التوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عطاف أن تونس تحضر لتشريع قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل، يوم 16 أوت الماضي، وزير الشؤون الخارجية التونسي، نبيل عمار، وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.