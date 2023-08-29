هذا ما قاله عطاف حول وضعية الاتحاد المغاربي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل في إطار المغرب العربي الذي جاء بعد طلب تقدم به الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي آنذاك عبد اللطيف الفيلالي.

وقال عطاف في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" أن "تجميد العمل المغاربي كان خلال عهدتي الأولى كوزير للخارجية سنة 1995، حيث جاء ذلك بطلب في رسالة مكتوبة من الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي، الفيلالي".

و شدد في هذا السياق على انه "ليس للجزائر أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي"، مؤكدا على أن "الظروف لم تتغير بل تفاقمت سلبياتها و يصعب اليوم الحديث عن إحياء و إعادة الروح للاتحاد المغاربي".