بداري يتفقد مركز البحث في تطوير الطاقات المتجددة بالعاصمة

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، مركز البحث في تطوير الطاقات المتجددة المتواجد ببوزريعة بأعالي العاصمة، والمختص في ابتكار وتقوية إنتاج الكهرباء بالطرق غير التقليدية.

وبالمناسبة، عاين الوزير المركز المتخصص في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، كما دشن مخبر قياس أجهزة الإشعاع الشمسي.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذين المركزين يندرج في إطار "تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية, المتمثلة في إنشاء مكاتب دراسات وفروع اقتصادية بالجامعات ومراكز البحث والمساهمة في تحويل المعارف العلمية إلى خدمة التنمية الاقتصادية".

وشدد بداري على "أهمية تثمين البحث العلمي والابتكار ودوره في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل، وهذا عبر تسويق الانجازات للمؤسسات الاقتصادية التي تهتم بإنتاج الكهرباء بالطرق غير التقليدية، على غرار استعمال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة".

وأكد الوزير في ذات السياق على ضرورة تشجيع براءات الاختراع، باعتبارها تمثل "خطوة أولى وضرورية لتسويق المنتوج".