تفكيك ورشة سرية لصناعة " الخمور" المغشوشة في عنابة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الرابع عشر بمديرية أمن ولاية عنابة، عشية الاثنين الماضي، في إطار محاربة الممارسات التجارية غير القانونية ، من تفكيك ورشة سرية للصناعة المغشوشة لمادة " الكحول" عن طريق التقطير والغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان، وعرضها وبيعها، مع العلم أنها فاسدة ومغشوشة مع تعريض حياة وسلامة المواطن للخطر .

تعود وقائع القضية، إلى بداية الأسبوع الجاري، حينما تلقت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر، معلومات استخباراتية، مفادها قيام شخص مشتبه فيه، بتحضير وتقطير مشروب كحولي " مغشوش" من أجل عرضه للبيع، مستغلا منزله العائلي كنقطة لتحضير و بيع هذه السموم.

وفر تلقيها المعلومات، سارعت قوات الشرطة وبالتنسيق مع النيابة المختصة والشركاء في الميدان، إلى وضع خطة عمل و داهمت المنزل الذي هو محل الشبهة، أين أسفرت العملية عن توقيف شخص يبلغ من العمر 68 سنة، و حجز 492.5 لتر من المشروب الكحولي المغشوش ، كانت مخزنة داخل براميل، بالإضافة إلى حجز قوات الشرطة، لمعدات تستعمل في تحضير هذا المشروب الكحولي المغشوش.

كما مكنت عملية المداهمة للمسكن العائلي للشخص المشتبه فيه، من حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج من العملة الوطنية والأجنبية قرابة 45 مليون سنتيم. مع إتلاف المشروبات المضبوطة من قبل المصالح المعنية بعين المكان . كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، و إحالة المشتبه فيه ، على السيد قاضي التحقيق ، الذي اصدر في حقه أمر إيداع في الحبس المؤقت إلى حين المثول أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة، عن تهمة إنشاء ورشة سرية للصناعة المغشوشة لمادة " الكحول" ، عن طريق التقطير والغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان، وعرضها وبيعها للجمهور، مع العلم بأنها مواد فاسدة ومغشوشة و تعريض حياة وسلامة المواطن إلى الخطر .