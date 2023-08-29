الوزير بداري يكرم الباحثة الجزائرية أمينة شحطو

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، بتكريم الباحثة الجزائرية أمينة شحطو، نظير نيلها شهادة نجاح من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وحصولها على شهادة تقدير في مجال الطاقة الكهروضوئية.

وأوضح بيان للوزارة أن بداري، وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة (الجزائر العاصمة)، "أسدى الباحثة الجزائرية، الدكتورة أمينة شحطو، وسام الاستحقاق للوزارة نظير نيلها لشهادة نجاح من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بعد حصولها على شهادة تقدير في مجال الطاقة الكهروضوئية".

وتتميز مسيرة الدكتورة شطحو بسلسلة من الإنجازات الأكاديمية والمهنية, بداية بتلقيها تدريبا أوليا في الفيزياء الطبية وحصولها على درجة الماجستير في فيزياء المواد والطاقة الكهروضوئية ثم شهادة الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة من جامعة اليابان للتكنولوجيا".

يذكر أن بداري قام خلال هذه الزيارة التفقدية بمعاينة المركز المتخصص في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، كما دشن مخبر قياس أجهزة الإشعاع الشمسي.