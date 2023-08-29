اليونان تشهد "أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي"

أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن اليونان تشهد "أكبر حريق غابات يسجل على الإطلاق في الاتحاد

الأوروبي" وهو يزداد حدة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الكتلة تقوم حاليا بتعبئة نحو نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهة الحرائق.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إرسال 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية، في شمال مدينة ألكسندروبولي، مع 407 عناصر إطفاء.

وقال جهاز الإطفاء اليوناني أن "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة" في المحمية، وهي ملاذ لأنواع نادرة من الطيور الجارحة، وهو يستعر عبر جبهة ممتدة على نحو 10 كيلومترات.

وشهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف، والتي تعزوها الحكومة إلى تغير المناخ.