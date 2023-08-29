سفارة الجزائر بالبرتغال تتكفل بنقل جثمان لاعب سابق لمولودية الجزائر

أعلنت سفارة الجزائر بالبرتغال أنها ستتكفل بكل الإجراءات الإدارية والمصاريف اللازمة لنقل جثمان الرعية الجزائرية واللاعب السابق لمولودية الجزائر، تعلوب سامي، الذي توفي في حادث بالبرتغال، إلى الجزائر.

وجاء في بيان للسفارة أنه على "اثر وفاة الرعية الجزائرية، المغفور له بإذن الله تعلوب سامي، في لشبونة يوم 21 أغسطس 2023، ستتكفل السفارة بكل الإجراءات الإدارية وكذا المصاريف اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن".

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم سفير الجزائر بالبرتغال، وكذا طاقم السفارة "بخالص التعازي لعائلة المرحوم، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".