أسعار النفط ترتفع للجلسة الخامسة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتحقق بذلك مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وسط إشارات على هبوط مخزونات الخام الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين العديد من البيانات الرئيسية المتوقع صدورها من أكبر اقتصادين عالميين.

وصرح معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت 11.486 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من شهر أوت الجاري.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات في وقت لاحق اليوم، والتي إذا أكدت تقديرات معهد البترول، فسيكون ذلك أكبر هبوط للمخزونات منذ سبتمبر 2016.

وتترقب الأسواق صدور بيانات أمريكية هامة هذا الأسبوع تشمل تقرير الوظائف الشهري والتي قد تقدم دلائل حول مسار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 0.39%، لتسجل 85.82 دولار للبرميل.

كما نما سعر البرميل في عقود خام غرب تكساس الوسيط، والمقرر تسليمها في أكتوبر من العام الجاري، بمعدل 0.49% ليصل إلى 81.56 دولار.