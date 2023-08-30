المدية: شبكة نقل وتخزين المخدرات الصلبة في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، الممثلة في الآمن الحضري الثالث بالمدية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، من وضع حد لنشاط أفراد شبكة إجرامية تتكون من (04) أشخاص يتراوح أعمارهم بين (21 سنة– و27 سنة)، مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإحدى الأحياء الشعبية بمدينة المدية.

عملية الإطاحة بالشبكة الاجرامية جاءت إثر معلومات مؤكدة تفيد حيازة أحد المشبوهين مؤثرات عقلية بمنزله، حيث باشرت مصالح الآمن الحضري بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية ، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ:(32) قرص من المخدرات الصلبة نوع "إكستازي" بمنزله العائلي، ومواصلة للتحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية شركائه الثلاثة في القضية باستعمال تقنيات التحقيق، ليتم إعداد خطة محكمة وتفعيل عنصر البحث والتحري حيث تم توقيف المشتبه فيه الثاني بمدينة المدية والثالث الذي ينحدر من ولاية مجاورة كان يتقاسم كمية المخدرات مع المشتبه به الأول وبيعها بولاية إقامته.

وبتمديد الاختصاص بإحدى الولايات الغربية تم توقيف المشتبه فيه الرابع الذي كان يمول المشتبه به الأصل بالمخدرات، حيث تم توقيفه وضبط بحوزته 03 كبسولات من المؤثر العقلي من نوع بريغابالين 300 ملغ، وعلى إثر عملية التفتيش لمنزله تم العثور على كمية أخرى تقدر بـ:(280) قرص من المخدرات الصلب نوع "إكستازي" ملفوفة داخل كيس بلاستيكي.

بعد إنتهاء التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، لآجل قضية حيازة نقل وتخزين المخدرات الصلبة (إكستازي) لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.