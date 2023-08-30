شايبي يرّسم التحاقه بـ" البوندسليغا"

أعلن اليوم الأربعاء، نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، تعاقده مع الدولي الجزائري فارس شايبي إلى غاية 2028 ، قادما من تولوز الفرنسي.

ونشر موقع الفريق الألماني، بعض الأرقام للاعب " الخضر" مع ناديه السابق حيث ساهم صاحب 20 في تتويج تولوز بكأس فرنسا في ماي الماضي، وهو أول لقب للنادي منذ 66 عامًا.

وقال تيمو هاردونج، المدير الرياضي لإنتراخت: " شايبي مكسب لنا و هولاعب شاب قادرعلى التطور وتقديم الأفضل، إنه يتمتع بالفعل بخبرة وطنية ودولية كبيرة".

وأضاف:" يمكنه اللعب في عدة مراكز في الهجوم ويقدم أشياء من شأنها تحسين طريقة لعبنا، خلال المفاوضات مع فارس لاحظنا مدى حرصه على مواجهة هذا التحدي الجديد والانضمام إلى لإنتراخت فرانكفورت، لا يمكننا الانتظار طويلا لرؤيته بألواننا من الآن فصاعدا".