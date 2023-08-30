الجزائر- بلجيكا: تعزيز التعاون لتطوير الشركات القائمة

استقبل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، على مستوى دائرته الوزارية سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر ألان ليروي، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان وزارة الصحة المنشور على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الأربعاء، هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، شكل فرصة لبحث سبل توسيع التعاون القائم بين البلدين وإعادة تفعيله. وبعث ديناميكية جديدة في ظل الرغبة المشتركة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها الطرفين.

كما امتدت المحادثات لمناقشة العديد من أوجه التعاون وفرص تطوير الشركات القائمة في المجال الصحي بتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات والمعارف عن طريق التكوين والتوأمة.

وفي هذا الإطار، أبدى الوزير انفتاحه الكامل أمام أي مرافقة من شأنها أن تمكن من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مقترحا العديد من المجالات سيما التسيير الاستشفائي.

من جهته، أعرب السفير عن رغبة واستعداد بلاده بتكتيف التعاون بين البلدين في عدة مجالات والاعتماد على التقنيات المطبقة في المملكة البلجيكية.

في ختام اللقاء اتفق الطرفان بمواصلة العمل التنسيقي ببعث العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى.