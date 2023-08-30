عون في زيارة عمل إلى أم البواقي

يشرع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقّد ميدانية إلى ولاية أم البواقي.

وحسب بيان وزارة الصناعة الصيدلانية، تأتي زيارة عون ‏رفقة الأمين العام للولاية بوطهراوي عمر نيابة عن والي الولايـة سمير نفلـة لمعاينة وتدشين عدد من المؤسسات الصناعية وكذا الوقوف على وضعية المناطق الصناعية بالولاية.

تندرج هذه الزيارة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة والإنتاج صيدلاني، والرّامية إلى مرافقة المشاريع الاستثمارية الإنتاجية من خلال رفع العراقيل التي تعترضها وتعزيز الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية، يضيف البيان.