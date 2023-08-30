ندوة صحفية لبلماضي

يعقد الأحد المقبل، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي ندوة صحفية بمدرج عمر خزال بالمركز التقني لسيدي موسى، وفق ما أعلنه اليوم الأربعاء، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وسيتحدث بلماضي، خلال المؤتمر الصحفي عن مواجهة تنزانيا يوم السابع من سبتمبر المقبل بعنابة والتي تدخل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023، وكذا ودية المنتخب السنغالي المقررة بدكار يوم الـ 12 من الشهر ذاته.

يذكر أن المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني، سينطلق يوم الرابع من سبتمبر القادم.