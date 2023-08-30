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وفاة مدير الشباب والرياضة لولاية المدية

رياضة
30 أوت 2023 ()
شاهر.ع
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أعلنت اليوم الأربعاء، مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية، وفاة طارق كراش مدير الشباب والرياضة لولاية المدية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لولاية المدية على الفايسبوك:" ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقى والي الولاية جهيد موس نبأ وفاة المغفور له بإذن الله كراش طارق، مدير الشباب والرياضة لولاية المدية".

وأضاف نص التعزية:" وعلى اثر هذا المصاب الجلل، الذي ألم بنا بفقداننا أحد اكفء اطاراتنا، تقدم والي الولاية و كافة اطارات الولاية بخالص التعازي و المواساة ، لعائلة الفقيد ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزل لأفراد عائلته عظيم الاجر و الصبر والسلوان.

لله ما اعطى ولله ما اخذ.

* إنا لله وإنا إليه راجعون*

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