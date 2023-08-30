توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير مخبأ

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس من كشف وتدمير مخبأ يحتوي على (20) قذيفة مضادة للدبابات و(12) قنبلة يدوية تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمتفجرات وأغراض أخرى، فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أوت 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (31) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (08) قناطير و(09) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (336075) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (506) شخصا وضبطت (23) مركبة و(133) مولدا كهربائيا و(82) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن و(65) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (19) شخصا آخرين وضبط (16) بندقية صيد و(01) مسدس آلي و(2070) خرطوشة بالإضافة إلى (3,62) قنطار من مادة التبغ و(23,12) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (61355) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف والوادي، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (118) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (119) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.