توقيف شبكة التنقيب عن الذهب بتوقرت

تمكن عناصر الدرك الوطني بتوقرت، بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالتنقيب وحيازة الذهب بطريقة غير قانونية مع حجز أزيد من 4 كلغ من هذا المعدن النفيس، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لا سيما الاتجار غير الشرعي بالمعادن النفيسة، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تعمل على التنقيب وحيازة مادة الذهب بطريقة غير قانونية".

وقد جاءت هذه العملية --مثلما أشار إليه البيان-- "إثر الانتشار المحكم لعناصر الدرك الوطني بعد غلق جميع المحاور والطرقات المنتهجة لمرور مختلف الشبكات الإجرامية"، مضيفا أنه "بعد التفتيش الدقيق لأحد المركبات السياحية القادمة من أقصى الولايات الجنوبية باتجاه أحد الولايات الشمالية، تم حجز 4,759 كلغ من مادة الذهب من مختلف الأشكال والأحجام ومبلغ مالي قدره 300.000 دج مع توقيف شخصين وحجز المركبة المستعملة في الجريمة".

وقد تم إثرها مباشرة التحقيق في القضية وإحالة المتورطين أمام نيابة محكمة توقرت، يتابع نفس المصدر.