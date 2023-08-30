مستجدات أشغال توسعة ميترو الجزائر

قام وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى مشاريع توسعة خط ميترو الجزائر.

ووزفق بيان وزارة النقل، استهل الوزير الزيارة من الورشة الخاصة بمحطة الميترو القطب الجامعي بالحراش، التي توجد على مسار الخط الرابط بين الحراش ومطار الجزائر الدولي على طول 9.5 كلم، حيث وقف على مدى تقدم الأشغال الكبرى التي تشرف على الانتهاء، أين أكد الوزير على ضرورة الشروع في وضع البرنامج الخاص بأشغال التهيئة وتجهيز النفق ووضع السكة خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة.

كما تفقد الوزير والوفد المرافق له، الورشة الخاصة بصناعة جداريات الخرسانة الخاصة بالأنفاق، التابعة لمؤسسة "كوسيدار"، التي تشرف على مشاريع توسعة خط ميترو الجزائر.

وفي ختام الزيارة، تفقد الوفد مشروع توسعة خط ميترو الجزائر على مستوى خط عين النعجة - براقي على طول 6 كلم، الذي يشهد وتيرة سريعة للأشغال الكبرى والجسر الخاص الرابط بين محطة محمد بوضياف ومحطة محمد بلعربي على طول 1.4 كلم، في انتظار تسطير برنامج أشغال التهيئة والتجهيز ووضع الأنظمة الخاصة مع نهاية السنة الجارية، مع احترام الآجال التي تم وضعها لدخول الخطوط حيز الاستغلال.