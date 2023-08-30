انفجار للغاز بسطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان (ولاية سطيف)، ظهر اليوم الأربعاء، على الساعة 13 و39 د مدعمة بأخرى من الوحدة الرئيسية سطيف لحادث انفجار غاز في منزل فردي بالقرية الفلاحية قلال بلدية قلال.

ووفق بيان الحماية المدنية، تسبب الحادث في إصابة رجل واحد فقط، تم نقله إلى مستشفى عين ولمان قبل وصول النجدة (أصيب بحروق في الرأس، الصدر والظهر والذراعين يبلغ من العمر 33 سنة).

وحسب البيان، سجل الانفجار في الطابق الأول من البناية التي تتربع على مساحة حوالي 150متر مربع، مخلفا انهيار معظم الجدران وتشقق جدران أخرى تابعة للمنزل وللمنزل المجاور، دون تضرر الطابق الأرضي (ورشة ميكانيك السيارات) مع تحطم ثلاثة سيارات سياحية وشاحنة صغيرة كانت أمام الورشة.

وأضاف ذات المصدر أن السبب المحتمل للانفجار تسرب لغاز المدينة من الشبكة الداخلية للمنزل في الطابق الأول.