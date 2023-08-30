عمروش يستدعي 25 لاعبا تحسبا لمباراة الجزائر

استدعى مدرب المنتخب التنزاني لكرة القدم, الجزائري عادل عمروش, 25 لاعبا، تحسبا للمباراة أمام الجزائر المقررة يوم الخميس7 سبتمبر (سا 20:00) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، لحساب الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة لكأس إفريقيا للأمم (كان-2023).

وتميزت القائمة التي كشفت عنها اليوم الأربعاء، الاتحادية التنزانية لكرة القدم بتواجد سبعة لاعبين من نادي يونغ أفريكانز، الذي نشط نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد الجزائر وأربعة لاعبين من نادي سيمبا، بالاضافة إلى اللاعب الجديد لشبيبة القبائل، سيمون مسوفا وسبعة لاعبين آخرين ينشطون بالخارج.

وقبل المباراة أمام الجزائر، سافر منتخب تنزانيا الذي سيكون بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل للمرحلة النهائية، اليوم الأربعاء، إلى تونس لإجراء تربص تحضيري قبل التنقل إلى مدينة عنابة.

للتذكير، قبل الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات، تحتل الجزائر الذي ضمنت تأهلها للمرحلة النهائية للكان-2023، صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، متقدمة على تنزانيا (7 ن) وأوغندا (4 ن)، بينما يأتي النيجر في المركز الرابع بنقطتين والذي أقصي نهائيا من المنافسة.

وفي مباريات المجموعة للجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، تستضيف الجزائر منتخب تنزانيا، فيما يستقبل منتخب أوغندا نظيره من النيجر. ويتأهل الأولان عن كل مجموعة للمرحلة النهائية المقررة بكوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ25 للمنتخب التنزاني:

بينو كاكولاني (سنجيدا) - ميطاشا مناطا (يونغ أفريكانز) - إيريك جوهورا (جيتا قولد)- إبراهيم حماد (يونغ أفريكانز) - باكاري مواموييتو (يونغ أفريكانز) - ديكسون جوب (يونغ أفريكانز) - مزاميرو يسين (يونغ أفريكانز) - سوسبتار باجانا (عزام) - كليمان مزيزي (يونغ أفريكانز) - كيبو دنيس (سيمبا) - حيميد ماو (طلائع الجيش/مصر) - مدثر يحيى (يونغ أفريكانز) - عبدول سليمان (عزام) - عبد المليك زكريا (نادي نامونغو) - جون بوكو (سيمبا) - كينيدي جوما (سيمبا) - لاماك لاوي (كوستال يونيو) - جوناس مكودي (يونغ أفريكانز) - موريس أبراهام (سبارتاك يوبوتيكت/صربيا) - حاجي منوقا (ألدرشوط تاون/أنجلترا) - بان ستاركي (بسفورد/أنجلتر) - سيمون مسوفا (شبيبة القبائل/الجزائر) - نوفاتوس موريشي (زولت فاريقم/بلجيكا) - مباوانا ساماتا (باوك / اليونان) - عبدي باندا (ريشار باية/جنوب إفريقيا).