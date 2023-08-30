وجهة فرحات تتحدد

من المنتظر أن يعود الدولي الجزائري زين الدين فرحات إلى فرنسا من بوابة نادي أنجي الذي سينشط في الدرجة الثانية بعدما هبوطه الموسم الماضي.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، سانتي أونا، أن صاحب الـ30 عاما سيوقع عقدا يمتد لموسمين مع النادي الفرنسي.

وكان زين الدين فرحات قد فسخ عقده مع نادي ألانيا سبورت التركي، أمس الثلاثاء، بعد موسم متواضع في البطولة التركية.

وكانت مصادر صحفية تحدثت في الأيام الماضية عن عودة ابن مدينة برج منايل إلى البطولة الوطنية من بوابة شباب بلوزداد أومولودية الجزائر أو حتى ناديه السابق اتحاد الجزائر.