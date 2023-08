Eliminatoires de la Coupe du monde 2026 : Le calendrier des matchs des Verts

La Confédération africaine de football (FAF) a transmis à toutes les associations membres le calendrier des dix journées des éliminatoires continentales de la Coupe du monde 2026 dont la sélection algérienne est versée dans le groupe G aux côtés de la Guinée, de l’Ouganda, du Mozambique, du Botswana et de la Somalie, a indiqué mercredi un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Les deux premières journées des éliminatoires se joueront entre le 13 et 21 novembre prochain.

Les vainqueurs de chacun des 9 groupes se qualifient pour la Coupe du Monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF qui donnera le droit au vainqueur de participer au tournoi de barrage de la FIFA, prévu en mars 2026.

Cette phase unique des éliminatoires africaines s’étirera sur 23 mois.

Par ailleurs, les Associations membres ont jusqu’au 8 septembre 2023, au plus tard, pour transmettre les dates, stades et le temps de coup d’envoi des matches à domicile (13h00, 16h00, 19h00 et 21h00/heures locales).

Du 13 au 21 novembre 2023 :

1ère Journée : Algérie-Somalie

2ème Journée : Mozambique-Algérie

Du 3 au 11 juin 2024 :

3ème Journée : Algérie-Guinée

4ème Journée : OUganda-Algérie

Du 17 au 25 mars 2025 :

5ème Journée : Botswana-Algérie

6ème Journée : Algérie-Mozambique

Du 1er au 9 septembre 2025 :

7ème Journée : Algérie-Botswana

8ème Journée : Guinée-Algérie

Du 6 au 14 octobre 2025 :

9ème Journée : Somalie-Algérie

10ème Journée : Algérie-Ouganda.