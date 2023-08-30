ڨالمة: حجز 3570 كبسولة مهلوسات

تمكنت قوات الشرطة القضائية لفرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات التابعة لأمن ولاية ڨالمة، من ضبط وحجز ما لا يقول عن 3570 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات مصدر أجنبي وتوقيف شاب في الـ33 من العمر وتقديمهم أمام الجهات القضائية بڨالمة، التي أمرت بإيداعه الحبس.

استنادا إلى خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة، فقد تمت العملية في ضوء معلومات مفادها "وجود شخص مشابه فيه بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى بلدية مجازر عمار" غربي ڨالمة، حيث سارعت قوات الفرقة إلى وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق، انتهت بتوقيف المشتبه فيه، أين تم ضبط بحوزته كمية المعلومات سالفة الذكر.

وقد حول المشتبه فيه إلى مقر الفرقة الشرطية، أين كون ضده ملف قضائي عن أفعال"حيازة المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، حيازة بضاعة حساسة قليلة للتهريب، ذات مصدر أجنبي، لأغراض تجارية داخل الإقليم الجمركي دون وثائق مثبتة لوضعها القانوني إزاء التشريع". قدم المشتبه فيه أمام محكمة قالمة، حيث أصدرت في حقه أمر إيداع.