Sept clubs interdits de recrutement

La Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) a transmis à la Ligue de football professionnel (LFP) une liste de sept clubs, pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, qui seront interdits de recrutement au titre de la nouvelle saison 2023-2024, indique un communiqué de la LFP.

Il s'agit du MC Oran, l'US Biskra, la JS Kabylie, l'ES Sétif, le NC Magra, l'ASO Chlef et le CS Constantine.

La Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) informe qu'elle a établi cette liste de sept clubs à cause de leurs dettes auprès d’anciens joueurs et entraîneurs ayant obtenu gain de cause après l'avoir saisie.

Le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 Mobilis sera donné les 15 et 16 septembre avec les rencontres Paradou AC- USM Alger et ASO Chlef -MC Oran qui constituent les affiches de la première journée, selon le calendrier dévoilé jeudi dernier par la Ligue de football professionnel (LFP).