الغابون: قادة الانقلاب يعينون رئيسا للمرحلة الانتقالية

أعلن قادة الانقلاب في الغابون، اليوم الأربعاء، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية.

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، معلنة استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

وقرر الانقلابيون وضع الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، لاحقا، ظهر بونغو في فيديو دعا فيه "أصدقاءه" إلى التحرك.