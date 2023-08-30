انقطاع المياه بثلاث ولايات انطلاقا من سد كدية أسردون

أفادت، الجزائرية للمياه وحدة البويرة، اليوم، أنّ عملية التزود بالماء الصالح للشرب بثلاث ولايات بحدود ولاية البويرة وبعض بلدياتها ستعرف انقطاعا ابتداء من يوم الأحد 3 سبتمبر إلى غاية الانتهاء من الأشغال المحددة بيوم الخميس 7 سبتمبر من السنة الجارية وذلك على مستوى الشطر الرابط بين محطة الضخ رقم 01 وخزان الماء رقم 02 .

وأوضحت الجزائرية للمياه في بيان لها أن مؤسسة SARL STGT ستشرع في إصلاحات على مستوى خط الأنبوب، ما سيتسبب في تذبذب في التزود بالمياه في أغلب بلديات البويرة الواقعة بغرب وجنوب غرب مقر الولاية وبعض من بلديات الولايات الحدودية كالمدية والمسيلة.

وأضاف البيان أن الانقطاع سيمس 19 بلدية بولاية البويرة "قادرية ( ما عدى قادرية مركز) جباحية، عمر ( ما عدى عمر مركز)، زبربر، قرومة، عين الحجر ( ما عدى عين الحجر مركز)، عين العلوي، الخبوزية، المقراني، سوق الخميس، بئر أغبالو، الروراوة، الهاشمية، عين بسام، سور الغزلان، ديرة، ريدان، المعمورة، الحاكمية، القلتة الزرقاء" .

هذا وأكدت المؤسسة في بيانها أنها ستوفر صهاريج المياه لتزويد الساكنة قدر الإمكان، في حين أشارت إلى أنها تعتذر لزبائنها على الانقطاع.