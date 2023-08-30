عون يدعو الخواص لمضاعفة إنتاج المواد الصيدلانية

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الأربعاء بأم البواقي المستثمرين الخواص إلى مضاعفة إنتاج المواد الصيدلانية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.

وحث الوزير -خلال إشرافه على تدشين مصنع لإنتاج الكواشف الطبية ببلدية عين مليلة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم إلى هذه الولاية- مسؤولي ذات الوحدة الإنتاجية على "تغيير نظام العمل والتوجه نحو نظام المداومة ثلاث فرق طيلة ساعات اليوم من أجل رفع القدرات الإنتاجية ومن ثمة المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي".

كما استغل عون فرصة تدشينه لمؤسسة مختصة في صناعة أدوية داء السرطان ببلدية عين مليلة -تطلب إنجازها غلافا ماليا فاق 5,4 مليار دج - ليهنئ صاحب المؤسسة على الإنجاز المحقق ودعاه إلى "تسجيل أكبر عدد ممكن من الأدوية في غضون سنة 2025 من أجل تزويد الصيدليات المركزية بهذه الأدوية".

وجدد الوزير بذات المؤسسة التأكيد على مواصلة دعم الدولة للمستثمرين الخواص ووقوفها إلى جانبهم من خلال منحهم كافة التسهيلات ومرافقتهم من أجل رفع كافة العوائق التي تعترضهم.

وأبدى الوزير رضاه التام عن المجهود المبذول بإحدى المؤسسات الخاصة بتصنيع القفازات الطبية وذلك خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق عملية تصدير شحنة تقدر بـ1,5 مليون وحدة من القفازات الطبية والجراحية انطلاقا من إحدى المؤسسات الخاصة ببلدية أولاد قاسم نحو موريتانيا، متمنيا أن "تكون موريتانيا بوابة المؤسسات الجزائرية لتوسيع صادرتها نحو إفريقيا".