انتخابات "الفاف": مهلة إضافية للمترشحين

قرر أعضاء اللجنة الانتخابية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم منح فترة إضافية استثنائية مدتها أسبوع، حتى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، للمترشحين إلى منصب رئيس "الفاف".

وحسب بيان الهيئة الكروية، اليوم الأربعاء، فإن هذا القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للمترشحين من أجل التقيد بالأنظمة المعمول بها.

وكان 4 مترشحين قد أودعوا ملفات ترشحهم قبل نهاية الفترة المحددة يوم 27 أوت 2023 هم مزيان إيغيل، عبد الكريم مدوار، وليد صادي وقدور ضيف.

وبعد هذا القرار ستكون الرزنامة الجديدة للعملية الانتخابية على النحو التالي:

إيداع ملفات الترشح: من 31 أوت إلى غاية 5 سبتمبر

دراسة الملفات المودعة: يومي 6 و7 سبتمبر.

نشر القائمة الأولية للمترشحين: يوم 8 سبتمبر

إيداع الطعون: يومي 9 و10 سبتمبر.

دراسة الطعون: يومي 11 و12 سبتمبر.

إعلان القائمة النهائية للمترشحين: يوم 12 سبتمبر.

التعرف على الرئيس الجديد لـ"الفاف" يوم 21 سبتمبر 2023 خلال جمعية عامة انتخابية.