عملية طعن في القدس المحتلة

أصيب مستوطن، مساء الأربعاء، بعملية طعن قرب حي المصرارة في مدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية الطعن، ما أدى لاستشهاده، وسط مشهد استفزازي لتصفيق المستوطنين بعد إطلاق النار عليه.

وأدت عملية الطعن إلى إصابة مستوطن (25 عاماً)، بجروح متوسطة بعدة طعنات بظهره، وتم نقله لمستشفى "شعاري تسيديك".

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط عملية الطعن، وأوقفت العمل في محطة القطارات بالقدس المحتلة. وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.