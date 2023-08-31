أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إلى تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد على الولايات الشرقية للبلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح سيبدأ تساقط الأمطار من منتصف النهار إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. وهذا في كل من ولايات بسكرة، باتنة خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس، أما بالنسبة للتنبيه الأول الخاص بتساقط الأمطار الرعدية بالولايات الجنوبية للبلاد ستبقى سارية المفعول.

وجاء في تنبيه لها باللون الأصفر أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من، ورقلة، عين قزام، الوادي، تقرت، تمنراست، إن صالح وإليزي، هذا وستتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما ببن 20 إلى 40 ملم محليا،