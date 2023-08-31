قتلى وجرحى في حريق مبنى بجوهانسبورغ

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا عن ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع في مبنى سكني من خمسة طوابق وسط مدينة جوهانسبورغ إلى 73 قتيلا، وإصابة 52 آخرين.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبورغ روبرت مولودزي:"هناك حتى الآن 73 قتيلا، و52 شخصا مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية".

وأصيب العشرات، بعضهم يعاني استنشاق الدخان، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، على ما أوضح الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبورغ روبرت مولودزي.

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وتابع مولودزي "نتحرك طابقا تلو الآخر لانتشال الجثث"، مضيفا أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.