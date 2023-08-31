هذا هو سبب الانقلاب على بونغو

قال الرئيس المؤقت في الغابون، بريس كلوتير أوليغوي نغويما، إن العسكريين قرروا السيطرة على الأمور بسبب مرض الرئيس علي بونغو، وسعيه لتولي الرئاسة لفترة ثالثة، وذلك في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية.

وقال الجنرال نغويما، الذي تم تعيينه أمس الأربعاء رئيسا مؤقتا للبلاد، للصحيفة إن بونغو لم يكن لديه الحق لتولى الرئاسة لفترة ثالثة.

وأوضح: الجميع يتحدث عن هذا الأمر، ولكن لا أحد يتحمل المسؤولية مشيرا إلى مرض بونغو.

وأضاف: تم انتهاك الدستور، وطريقة الانتخابات نفسها لم تكن جيدة، لذلك قرر الجيش تغيير الصفحة ليضطلع بمسؤولياته.

كان عسكريون في جيش الغابون قد أعلنوا صباح أمس الأربعاء الاستيلاء على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وحلّ مؤسسات الدولة.

وفرض العسكريون الإقامة الجبرية على رئيس البلاد على بونغو، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة.