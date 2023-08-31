غرداية: أكثر من 1220 لسعة عقرب في سبعة أشهر

أحصي ما لا يقل عن 1.226 لسعة عقرب وحالة وفاة واحدة منذ مطلع سنة 2023 عبر مختلف مناطق ولاية غرداية، كما ورد في حصيلة لمديرية الصحة.

وسجلت حالة الوفاة لامرأة (28 سنة) من بلدية ضاية بن ضحوة التي توفيت متأثرة بإصابتها بالتسمم العقربي عقب إجلاءها إلى العيادة المتعددة الخدمات، كما جرى شرحه.

وتأتي بلدية القرارة في مقدمة المناطق الأكثر تضررا من حالات لسعات العقرب بعدد 305 حالة، وتليها متليلي (246) وغرداية (154) وبريان (128) وزلفانة (119 حالة)، حسب المعطيات الوبائية لمديرية الصحة المسجلة إلى غاية 31 جويلية الماضي.

وأوضح في هذا الجانب مدير الصحة أحمد زناتي "أن التسمم العقربي يظل في مقدمة حالات التسمم بولاية غرداية قبل التسممات الغذائية".

وأضاف بالمناسبة "أن مكافحة هذه الآفة لا يخص فقط قطاع الصحة"، مبرزا أهمية التنسيق بين مصالح النظافة والبيئة وذلك بإقحام البلديات والمنتخبين والفاعلين بالمجتمع المدني، قبل أن يدعو إلى تكثيف الجهود (سلطات عمومية وجماعات محلية

والمواطنين) لحماية المحيط البيئي سيما بالمناطق الحضرية بالولاية.

ويرى ممارسون بالمنطقة أن تزايد حالات هذه الآفة ناجم من عدم تحلي المواطنين بالوعي الكافي بخصوص تدهور البيئة، ودعوا في ذات الوقت السلطات العمومية إلى مضاعفة جهود مكافحة انعدام النظافة لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة من التسممات سيما في الفترة الصيفية.

للتذكير فقد سجلت ولاية غرداية خلال 2022 أكثر من 1.532 حالة لسعة عقرب من بينها حالتي وفاة.