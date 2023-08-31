حركية في تعداد " الخضر"

توشك فترة الانتقالات الصيفية في مختلف الدوريات الأوروبية على النهاية وعرف تعداد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم حركية ونشاط كبيرين، إذ فاق عدد العناصر التي غيّرت الأجواء أحدى عشر والعدد مشرح للارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء انتقال لاعبو " الخضر" الذين يلعبون في مختلف المناصب على الشكل التالي:

-أحمد توبة: من باشاك شهير التركي إلى ليتشي الإيطالي.

- رامي بن سبعيني: من غلادباخ الألماني إلى دورتموند.

-هيثم لوصيف: من اتحاد الجزائر إلى إيفردون السويسري.

- رامز زروقي : من تفنتي الهولندي إلى فينورد.

- حسام عوّار: من ليون الفرنسي إلى روما الإيطالي.

- نبيل بن طالب: من أونجيه الفرنسي إلى ليل الفرنسي.

- مهدي ليراس: من سمبدوريا الإيطالي إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

- فارس شعيبي: من تولوز الفرنسي إلى إندرلخت الألماني.

- محمد عمورة : من لوغانو السويسري إلى سانت غلواز البلجيكي.

- إسلام سليماني: من إندرلخت البلجيكي إلى كوريتيبا البرازيلي.

- أيمن محيوص: من اتحاد الجزائر إلى إيفردون السويسري.

- يوسف بلايلي: من أجاكسيو الفرنسي إلى مولودية الجزائر.

- رياض محرز: من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الأهلي السعودي.

- آندي ديلور : من نانت الفرنسي إلى أم صلال القطري.

ومن المنتظر أن يخوض، كل من هاريس بلقبلة و بلال براهيمي من نيس الفرنسي وحيماد عبد اللي من أونجي وكيفن غيتون لاعب باستيا ، لتجارب جديدة إذ فضلوا التريث قبل أي قرار قد يؤثر على مشوراهم الكروي خاصة من الفريق الوطني.

يذكر أن كل من حسين بن عيادة عاد إلى الدوري المحلي من بوابة شباب بلوزداد ، فيما إختار جمال بلعمري مولودية الجزائر، أما اللاعب الواعد حسام ميرزيق فنجح في الظفر بأول عقد إحترافي لموسم واحد مع فيزيلا البرتغالي.