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روما تدعم مبادرة الجزائر للتسوية في النيجر

العالم
31 أوت 2023 ()
ف.ن/وكالات
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رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالمبادرة الجزائرية للتسوية في النيجر، والتي تتضمن مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.

وقال تاياني للصحفيين في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي بمدينة توليدو الإسبانية: "هناك اقتراح جيد من جانب الجزائر من للتسوية الدبلوماسية. لذلك يجب علينا العمل يوما بعد يوم لدعم الديمقراطية. وسيكون الاقتراح الجزائري للمرحلة الانتقالية لمدة 6 أشهر والانتخابات المقبلة فكرة جيدة".

وأضاف: "ندعم مجموعة "إيكواس"، لكن موقفنا يؤيد الحل الدبلوماسي وليس القتال ضد النيجر... علينا أن ندافع عن الديمقراطية بالدبلوماسية وليس بالسلاح".

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