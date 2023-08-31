ماذا قال ميريزيق عن أول تجربة احترافية له؟

تحدث الدولي الجزائري، حسام ميريزيق المنتقل حديثا على سبيل الإعارة لموسم واحد من شباب بلوزداد إلى فريق فيزيلا المنتمي لدوري الدرجة الأولى في البرتغال على أول تجربة احترافية له.

وقال المتوّج مع المنتخب المحلي بكأس العرب في تصريحات لصحيفة " ريكورد" البرتغالية: " إنها تجربتي الأولى في أوروبا، لكن مع العمل يصبح كل شيء أسهل، إنه أول فريق لي خارج الجزائر وأنا سعيد للغاية، أشعر أنني بحالة جيدة، فيزيلا مدينة جيدة وأهلها طيبون".

ورغم الرغبة في النجاح، إلا أن مريزيق يدرك أن الأمر سيستغرق فترة من التأقلم، لكنه واثق من النجاح مضيفا: "الأمر صعب لأنها تجربتي الأولى في أوروبا، لكنه أيضًا مستوى آخر، مع العمل، سيكون كل شيء أسهل".

وختم:" "كانت الأيام الأولى جيدة لقد دعمني جميع اللاعبين، وكذلك الطاقم الفني أنا سعيد حقًا بتواجدي هنا".