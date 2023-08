Les services météorologiques prévoient de fortes pluies accompagnées de grêle dans plusieurs wilayas de l'est du pays.

Le BMS précise que les précipitations dmconcenreront de 12h à 00h les wilayas de Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi et Souk Ahras.

Des pluies entre 20 et 40mm concerneront également le sud du pays: Ouargla, In Guezzem, El Oued, Touggourt, Tamanrasset, In Salah et Illizi.