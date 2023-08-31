الجنوب: توزيع قرابة 400 ألف هكتار من العقار الفلاحي لهذا السبب

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه تم إلى غاية اليوم توزيع ما يقارب 400 ألف عقار فلاحي في الجنوب لفائدة المستثمرين من أجل تعزبز الجهود الخاصة بتحقيق وربح معركة الاكتفاء في المجال الغذائي وتحديدا في مجال الحبوب.

وكشف مولود تريعة المكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، عن تسوية الملفات الخاصة بعقود الامتياز المتراكمة منذ فترة طويلة ومنها تسليم العقود لفائدة الفلاحين الذين يستغلون أراضي فلاحية بدون عقود منذ الاستقلال.

وضمن هذا السياق، أشاد منور صلاط، مستثمر فلاحي من ولاية الجلفة بالتسهيلات الكبيرة التي حصل عليها المستثمرون في قطاع الفلاحة ومنها تسوية عقود الحيازة.

وبدوره، أبرز محمد بن عيسى صاحب مستثمرة فلاحية في مجال الحمضيات الجهد الذي بذلته السلطات من أجل تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في مجالي الاستثمار ونقل المياه عبر الأنابيب من الآبار.