الرئيس تبون يعزي سيريل رامافوزا

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، برسالة تعزية إلى نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على إثر الحريق الذي خلف العديد من الضحايا و الجرحى في مدينة جوهانسبورغ.

وجاء في برقية التعزية: "تلقينا ببالغ الاسى و الحزن نبأ الفاجعة التي هزت العاصمة جوهانسبورغ جراء الحريق الهائل الذي التهم العديد من الضحايا".

وأضاف رئيس الجمهورية: "وأمام هذه المأساة الأليمة التي ألمت بالشعب الجنوب افريقي الصديق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي وبصادق مواساتي لفخامتكم ولعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومجددا لكم تضامننا الصادق في هذه الظروف الأليمة".

وختم رئيس الجمهورية تعزيته بالقول: "وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".