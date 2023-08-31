نيس يتوصل لاتفاق لإعارة براهيمي

كشف اليوم الخميس، تقرير فرنسي أن الدولي الجزائري بلال براهيمي سيجتاز اليوم فحصا طبيا تمهيدا لانضمامه إلى فريق ينشط في " الليغ1".

ووفق صحيفة " ليكيب"، فإن نادي نيس سيعير لاعبه إلى بريست لمدة عام دون خيار الشراء.

المصدر ذاته، أضاف أن الناديان دخلا منذ مدة في مفاوضات لانتقاله، لكن لا يزال هناك بعض التفاصيل الإدارية التي يتعين تسويتها، فقد اتفق نيس وبريست على مبدأ إعارة الجناح الجزائري، بموجب عقد مع نيس حتى صيف 2026.

وختمت " ليكيب "، بأنه تمت مناقشة إمكانية إدراج خيار الشراء لكن في الأخير تم الاتفاق على الإعارة فقط.