La loi organique sur l'Information publiée au Journal officiel

La loi organique sur l'Information, fixant les principes et règles régissant l’activité de l’information et son libre exercice, a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel (JO).

cette nouvelle loi institue une autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique et une autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.

La Loi exige également que les médias doivent assurer une formation continuelle et amélier les connaissances des journalistes, et les organismes et institutions publics sont tenus de garantir l’accès des journalistes à l’information.

Le journaliste bénéficie également du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres.