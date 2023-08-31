بن طالب يوّضح ومدرب ليل يعترف

تحدث الدولي الجزائري، نبيل بن طالب الوافد الجديد لفريق ليل الفرنسي عن المرحلة الصعبة التي مر بها قبل ترسيم انتقاله إلى الفريق الذي رأى فيه النور، خاصة بعدما تعطلت المفاوضات لأسباب طبية.

بن طالب خلال تقديمه في الندوة الصحفية مع رئيس الفريق أولييفييه ليتانغ قال:" "أراد الطبيب إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي ورأينا أن هناك التهابًا صغيرًا في عضلة القلب، لم أكن أعاني من أي أعراض، لذا كنت مندهشًا، وكان من الصعب تصديق ذلك، لكننا نثق بالنصائح الطبية ونتبعها".

وأضاف في التصريحات التي نقلتها " ليكيب":" كان بإمكاني القيام بعلاج العضلات، لكن أي شيء كان يعتمد على القلب، أو أي شيء يجعل قلبي يتسارع لم أتمكن من القيام به، أخيرًا من الناحية الفنية يمكنني القيام بذلك لكن كان من الضروري القيام بأقل قدر ممكن لتسهيل الشفاء".

أما ليتانغ الذي بقي في اتصالات مستمرة مع اللاعب فعلق على الوضع:" لقد كانت فترة مثيرة للقلق لأنه مع التهاب عضلة القلب، يكون لديك خطر الموت المفاجئ يمكنك أن تتخيل الحياة اليومية بالنسبة له، لقد أظهر هدوءًا لا يصدق على الإطلاق".

وأردف:" كانت هناك فترة قيل لنا إنها يمكن أن تصل إلى ستة أشهر، كانت هناك متابعة منتظمة للغاية، وكان أول تصوير بالرنين المغناطيسي أظهر تحسنًا ملحوظًا في 4 أوت، مع انخفاض ملحوظ في الوذمة " تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم" ولكن لا يزال يتعين علينا الانتظار.

وواصل الحديث:" تم تأكيد التصوير بالرنين المغناطيسي آخر في 15 أوت ثم الاختبارات الأخيرة يوم 24 حيث تمكنا من الحصول على الضوء الأخضر."

وإعترف رئيس نادي ليل بأنه ارتكب خطأ عندما لم يتعاقد مع بن طالب منذ مدة وأكد في هذ السياق:" هذا الانتقال، كان جماهير ليل يحلمون به منذ فترة، لكن كان لديّ فكرة مسبقة، وقد تلقيت تعليقات لم تكن بالضرورة إيجابية".

وتابع:" هذا الصيف قررت أن أتصل بنبيل لقد جاء إلى ليل، وتحدثنا لمدة ثلاث ساعات، وناقشنا كل شيء وبعدها قلت خطأي ومن هناك، كان الأمر سريعًا جدًا".