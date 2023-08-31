صادي يخرج عن صمته

أكد المترشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، أنه قدم ملفا يستوفي كل الشروط، وذلك عكس ما أعلنت عنه لجنة الانتخابات التابعة لـ"الفاف"، أمس الأربعاء.

وكتب صادي على حسسبه في منصة "إكس": "أود التأكيد أن ملف ترشحي لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم كامل ويستوفي الشروط القانونية، ولا أزيد فوق ذلك".

وتابع صادي: "قد تختلف رؤيتنا للأمور، لكن فلنجعل مصلحة الوطن والكرة الجزائرية فوق اعتبارات المصالح الشخصية، ولنبتعد عن المغالطات، ولنوفر جوا يسمح بحشد الجهود لكيفية تحقيق نهضة كروية حقيقية".

وكان أعضاء اللجنة الانتخابية قد قرروا منح فترة إضافية استثنائية مدتها أسبوع، حتى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، للمترشحين إلى منصب رئيس "الفاف".

وحسب بيان الهيئة الكروية، أمس الأربعاء، فإن هذا القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للمترشحين من أجل التقيد بالأنظمة المعمول بها.

وكان 4 مترشحين قد أودعوا ملفات ترشحهم قبل نهاية الفترة المحددة يوم 27 أوت 2023 هم مزيان إيغيل، عبد الكريم مدوار، وليد صادي وقدور ضيف.