وفاق سطيف: تسديد ديون بقيمة 37 مليار سنتيم

أعلنت الشركة الرياضية لنادي وفاق سطيف، في بيانات رسمية، تسديد ديون الفريق لدى لجنة المنازعات التابعة لـ"الفاف" ولدى غرفة المنازعات التابعة لـ"الفيفا" بقيمة تتجاوز 37 مليار دولار.

وحسب البيان فقد تم تسديد ديون 29 لاعبا محليا لدى "الفاف" بقيمة 27.5 مليار سنتيم، إضافة إلى تسوية مستحقات لاعبين ومدربين دوليين تم تسجيلها في غرفة فض النزاعات على مستوى "الفيفا" بقيمة 9.8 مليار سنتيم.

ووفق ذات البيان فإن المستحقات تتعلق بالمدرب التونسي نبيل الكوكي، المدرب التونسي بن حسين وليد، المدرب التونسي دلهوم كريم، المدرب الصربي داركو نوفيتش، اللاعب الكاميروني أوندري زانغا.

للتذكير، انتقلت ملكية نادي وفاق سطيف، رسميا، إلى مجمع "سونلغاز" هذه الصائفة.