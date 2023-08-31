رسميا .. ﭬيتون في "الليغ 1"

أعلن نادي ميتز الفرنسي، اليوم الخميس، رسميا، ضم اللاعب الدولي الجزائري، كيفين ﭬيتون، قادما من نادي باستيا بعقد يمتد إلى غاية 2026.

وبهذا سينشط صاحب الـ27 عاما في الدرجة الأولى الفرنسية الموسم المقبل، بعدما تألق في "الليغ 2" وتوج بجائزة أفضل ظهير أيمن الموسم الفارط.

وكان ﭬيتون قد التحق بباستيا شهر أوت 2022، مسجلا 5 أهداف ومقدما 7 تمريرات حاسمة خلال الموسم الذي قضاه في النادي ما جعله محل اهتمام عدة أندية.

وقال الدولي الجزائري للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالانضمام إلى نادي ميتز وأن أتمكن من اكتشاف 'الليغ 1'، أود أن أشكر مسيري النادي على الثقة التي وضعوها في شخصي، أتطلع إلى اكتشاف النادي وأنصاره وأن أطأ أرضية الملعب بقميص النادي، أغتنم هذه الفرصة أيضًا لأشكر المدرب ريجيس بروارد على كل العمل الذي قام به من أجلي".

وخاض نادي ميتز، الذي يتواجد في الدولي الجزائري المعتزل حديثا ألكيندر أوكيدجة، 3 مقابلات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، محققا 4 نقاط من فوز، تعادل وخسارة ومحتلا المرتبة الثانية عشر.