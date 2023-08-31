دوري أبطال أوروبا: القرعة تسفر عن مجموعة الموت

أجريت، اليوم الخميس، قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 وأسفرت عن مواجهات قوية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة كل سنة.

ولفتت المجموعة السادسة الأنظار بتواجد 4 أندية قوية وأطلق عليها مجموعة الموت من طرف المعلقين على نتائج القرعة، وذلك بتواجد باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي.

بقية المجموعات جاءت متوازنة غير أنها ستشهد مواجهات واعدة منها بايرن ميونيخ الألماني ضد مانشستر سيتي الانجليزي في المجموعة الأولى، إشبيلية الإسباني ضد أرسنال الإنجليزي في المجموعة الثانية، نابولي الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثالثة، برشلونة الإسباني ضد بورتو البرتغالي في المجموعة الثامنة.

القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاغن الدنماركي - غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - آرسنال الإنجليزي - بي إس في اَيندهوفن الهولندي - لونس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - براغا البرتغالي - أونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - زالتسبورغ النمساوي - ريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فاينورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سلتيك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبزيغ الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونيتسك الأوكراني - أنتويرب البلجيكي.