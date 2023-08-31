خريص مدربا لوداد تلمسان

تشير كل المعطيات إلى أن خير الدين خريص سيكون مدربا جديدا لوداد تلمسان، وهو ما أكده المعني في اتصال مع "الخبر أونلاين".

قال خريص "التقيت برئيس النادي سمير قندوسي واتفقت معه على كل شيء، ولم يبق سوى التفاوض حول الجانب المالي حيث نلتقي مرة أخرى هذا المساء، وفي حالة إذا ما توصلنا إلى اتفاق سأشرع في عملي الأحد القادم.

تجدر الإشارة إلى أن خريص سيساعده كمال هبري وحبي مراد مدربا للحراس فيما يتم لاحقا تعيين المحضر البدني.

وأضاف ذات المتحدث "تركت قضية الانتدابات بيد رئيس الفريق ما دام قد انطلق فيها قبل مجيئي".

من جهته قال رئيس الوداد سمير قندوسي: "فضلت المدرب خريص، لما يتمتع به من خبرة وأخلاق عالية فرأيت فيه رجل المرحلة الحالية".